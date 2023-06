Milan, verso il bilancio in utile. Una parte della cassa reinvestita sul mercato?

MilanNews.it

Il Milan, come si poteva intuire già da qualche settimana, con le cifre della prima semestrale di questa stagione rese note, si avvia a chiudere in utile il bilancio 2022-2023, come non accadeva dal 2006. Come ricorda il Corriere dello Sport, ai tempi fu necessaria la cessione di Shevchenko mentre in questa occasione i rossoneri non hanno dovuto dar via nessuno ma ci sono arrivati con un'ottima gestione societaria, cominciata con Elliott. La cassa formata dalla gestione, che sarà di circa 70-80 milioni di euro, potrebbe essere messa, almeno una parte di essa, a disposizione del mercato rossonero.