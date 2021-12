Milan, vittoria che dà morale: ora recuperi e mercato

Il Milan, grazie alla vittoria di Empoli, si è preso tre punti pesanti sia per la classifica che per il morale. I rossoneri potranno quindi trascorrere un Natale decisamente più sereno. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il 6 gennaio torneranno gli infortunati e magari il mercato avrà regalato il difensore centrale che serve per sostituire Kjaer. Così lottare per lo scudetto sarà più semplice