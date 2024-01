Milan, vota l'MVP di gennaio: quattro giocatori in corsa

Dopo un mese davvero intenso, è arrivato il momento di scegliere l'MVP rossonero di gennaio. Il Milan di Stefano Pioli ha inaugurato il suo 2024 con sei appuntamenti su due competizioni, tra Serie A e Coppa Italia, che hanno rappresentato un momento importante della nostra stagione. Più alti che bassi, con le importanti vittorie esterne di Empoli e Udine - oltre al successo casalingo sulla Roma - che hanno consolidato la nostra posizione in classifica avvicinando in maniera decisa la qualificazione alla prossima Champions League.

Nel corso del primo mese dell'anno sono stati diversi i giocatori rossoneri a mettersi in luce sul terreno di gioco. In quattro, però, hanno brillato al punto tale da conquistare una nomination per il premio di MVP di gennaio 2024. Partiamo, in rigoroso ordine alfabetico, da Yacine Adli: per lui il mese è stato quello del primo gol in rossonero, quello che ha sbloccato il punteggio di Milan-Roma. Una rete cercata e voluta da tempo, messa a segno con grande eleganza e capace di coronare una serie di prestazioni di livello a centrocampo.

A brillare, nel corso delle ultime settimane, è stato anche Theo Hernández. Tornato ad agire da terzino sinistro, il numero 19 rossonero ha confermato il suo ottimo stato di forma, trovando anche lui il gol contro i giallorossi oltre a ben quattro assist tra Udinese in campionato, Cagliari e Atalanta in Coppa Italia. Un gennaio all'insegna della continuità è stato quello di Luka Jović, capace di brillare anche a dicembre come attestato dalla vittoria dell'MVP del mese.

L'attaccante serbo ha messo a segno tre gol nel corso del mese, con l'apice rappresentato dalla sua prima doppietta in rossonero (contro il Cagliari) e un'altra rete decisiva contro l'Udinese, perché capace di propiziare la rimonta coronata dal gol decisivo di Okafor. Sono quattro, invece, i gol segnati nel corso del mese da Ruben Loftus-Cheek: Empoli, Udinese e la doppietta contro il Bologna per il centrocampista inglese, sempre più protagonista della mediana di Mister Pioli dopo l'arrivo in estate.

