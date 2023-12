Milan, Yacine Adli è tornato di nuovo nel dimenticatoio?

vedi letture

Il Milan è reduce dal brutto pareggio contro la Salernitana e soprattutto dalle importanti, ma per ora non decisive, ore di riflessioni sull'operato di Mister Stefano Pioli. La posizione dell'allenatore rossonero è ora più che mai in bilico, dopo le recenti prestazioni della squadra in questo ultimo periodo. E' necessario però fare anche un breve focus su Yacine Adli, che dopo diverse sporadiche presenze sembra ora esser tornato nel dimenticatoio per Stefano Pioli.

L'ultima presenza ufficial del centrocampista franco-algerino è datata 9 dicembre, nella sfida contro l'Atalanta, quando l'ex Bordeaux subentrò al sostituto Loftus-Cheek, senza però lasciare il segno in un match dove il Milan soffrò moltissimo soprattutto nel finale, anche per l'espulsione nel recupero di Davide Calabria. Nelle ultime due gare di campionato, Yacine Adli, come spesso accaduto in questi ultimi mesi, ha assistito alle partite dei suoi compagni dalla panchina totalizzando 0 minuti tra Monza e Salernitana.