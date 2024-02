Milan, Yunus Musah torna titolare dopo due mesi

vedi letture

Nella formazone iniziale del Milan che stasera affronterà il Rennes nell'andata dei playoff di Europa League, è presente anche Yunus Musah che non gioca titolare con la maglia rossonera da due mesi: l'ultima volta risale infatti al 13 dicembre 2023 quando il Diavolo giocò l'ultima gara della fase a gironi di Champions League in casa del Newcastle.

Questi i numeri stagionali di Musah in rossonero:

PRESENZE IN SERIE A: 19

PRESENZE IN CHAMPIONS LEAGUE: 5

PRESENZE IN COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 25

MINUTI IN CAMPO: 1404'

AMMONIZIONI: 8