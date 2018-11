Chiuso il giovedì europeo, domani sarà già giornata di vigilia in casa rossonera. Domenica alle 12.30, infatti, il Milan tornerà in campo contro il Parma, a San Siro. Per presentare alla stampa la sfida contro la squadra crociata, Gennaro Gattuso interverrà in conferenza stampa alle 14.30 domani.