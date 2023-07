MilanNews.it

Domani sarà il terzo giorno di allenamento per i rossoneri, dopo il raduno di ieri a Milanello. La squadra si ritroverà al centro sportivo di Carnago per un'unica sessione di lavoro al mattino. Nel pomeriggio invece, alle 14:30, ci sarà la conferenza di presentazione di Marco Sportiello, portiere arrivato a parametro zero dall'Atalanta.