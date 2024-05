Milanello, domani la squadra si allenerà al mattino in vista dell'ultima di A

Il Milan si prepara all'ultima di Serie A che si giocherà sabato sera alle 20.45 a San Siro, contro la Salernitana. Una gara che per entrambe le squadra ha poco da dire: i rossoneri sono già secondi mentre i campani sono già retrocessi da tempo. L'unico vero motivo di attenzione riguarda gli addii per il Diavolo: sicuramente sarà l'ultima gara per Olivier Giroud e Simon Kjaer; con ogni probabilità sarà l'ultima panchina per Stefano Pioli, il cui addio è però da confermare. Dopo essere tornati in campo oggi a Milanello, domani la squadra si ritroverà per una sessione mattutina.

Di seguito il report dell'allenamento di quest'oggi: "Prima parte in palestra, dove il gruppo ha iniziato con l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici, eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche - focalizzate sul possesso - che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna".