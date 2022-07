Milanello, gli scatti dell'allenamento odierno: prosegue il lavoro verso lo ZTE

MilanNews.it

Sudore e concentrazione, prosegue il lavoro dei rossoneri a Milanello. La squadra, sotto gli occhi attenti di mister Pioli, continua ad allenarsi nel centro sportivo di Carnago: oggi doppia seduta, continua la preparazione per l'amichevole in Ungheria contro lo ZTE del 23 luglio in Ungheria.

I profili social ufficiali del club hanno pubblicato diversi scatti dell'allenamento di oggi.