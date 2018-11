Il Milan, dopo la vittoria di mercoledì contro il Genoa, tornerà in campo domani, sul campo dell'Udinese. In vista del match contro la formazione friulana, la squadra rossonera, agli ordini di Gennaro Gattuso, scenderà in campo questa mattina a Milanello per la rifinitura. L'appuntamento è fissato alle 10.30.