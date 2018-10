Milanello, oggi alle 14.30 la conferenza di Gattuso

Il Milan è pronto a tornare in campo per reagire dopo la sconfitta rimediata nel derby e puntare a ottenere la vittoria contro il Real Betis, per arrivare al giro di boa del girone di Europa League a punteggio pieno. Al fine di presentare la sfida contro gli spagnoli, Gennaro Gattuso interverrà nel tardo pomeriggio di oggi in conferenza stampa. L'appuntamento è fissato alle 17.15