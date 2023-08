Milanello, oggi allenamento al pomeriggio: Pioli verso Roma con i soliti undici

Nel pomeriggio di oggi il Milan si ritroverà al Centro Sportivo di Milanello per riprendere gli allenamenti. Dopo la domenica di riposo concessa da Stefano Pioli, i rossoneri scenderanno in campo per preparare il primo big match della stagione, delicatissimo, in casa della Roma questo venerdì alle 20.45. Il tecnico rossonero ha a disposizione tutti i suoi effettivi (a parte Bennacer lungodegente) ed è intenzionato a riproporre lo stesso undici titolare che ha cominciato le partite con Bologna e Torino, anche se è ancora presto per dare indiscrezioni sulla formazione.