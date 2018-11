Si avvicina il ritorno in campo del Milan in Serie A, dopo la sosta di campionato per gli impegni delle Nazionali, in programma per domenica prossima alle 18 contro la Lazio. Per preparare la sfida contro la formazione romana, la squadra di Gattuso scenderà tornerà ad allenarsi questa mattina alle 10.30 per l'unica seduta della giornata.