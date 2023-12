milanello report - Al lavoro verso Salernitana-Milan

Penultimo allenamento della settimana in vista di Salernitana-Milan, che si giocherà venerdì sera. La squadra si è ritrovata al mattino per la colazione obbligatoria e successivamente si è spostata in spogliatoio.

REPORT

La prima parte della seduta è stata improntata su esercizi di attivazione muscolare e possessi. Mentre nell'ultima parte è stata fatta una partitella undici contro undici.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE

La squadra si ritroverà alle 11.00, la partenza per Salerno è prevista per le 17.00 con un volo charter. La conferenza stampa di Mister Pioli è stata programmata per le 14.30.