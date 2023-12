milanello report - Chiusura d'anno con la Coppa Italia all'orizzonte

Squadra a Milanello per colazione questa mattina, per l'ultimo allenamento "targato" 2023 in preparazione del prossimo impegno che vedrà il Milan affrontare il Cagliari negli Ottavi di finale di Coppa Italia, martedì 2 gennaio 2024 alle ore 21.00 a San Siro.

REPORT

Lavoro di scarico in palestra per gli undici titolari di Milan-Sassuolo. In campo, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare in palestra, gli altri componenti della rosa, che hanno terminato il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i pali. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso prima della consueta partitella su campo ridotto, con la quale si è chiusa la sessione odierna.

LUNEDÌ 1 GENNAIO 2024