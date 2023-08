milanello report - Focus tattico verso Monza-Milan

La squadra si è ritrovata a Milanello per colazione per poi scendere negli spogliatoi per l'allenamento.

REPORT

Inizio con l'attivazione muscolare in palestra, prima di uscire sul campo per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi atletici. La sessione è proseguita con una serie di esercitazioni tattiche che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto.

MARTEDÌ 8 AGOSTO

Il Milan sarà impegnato a Monza nella prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, calcio d’inizio alle ore 21.00.