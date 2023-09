milanello report - Giornata di tattica verso il derby

Gruppo al completo a Milanello per l'allenamento in preparazione del Derby di San Siro, in programma sabato 16 settembre alle ore 18.00.

REPORT

Inizio di sessione in palestra con l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo rialzato, dove la squadra ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici tra agli ostacoli bassi e i coni. A seguire una serie di esercitazioni sul possesso, poi in chiusura spazio alla parte tattica e alla partitella a campo ridotto.

VENERDÌ 15 SETTEMBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 14.00.