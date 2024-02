milanello report - Lavoro a gruppi con Lazio-Milan nel mirino

Primo allenamento della settimana per i rossoneri in vista dell'incontro di Serie A contro la Lazio, in programma venerdì 1 marzo allo stadio Olimpico di Roma.

REPORT

La squadra si è ritrovata dopo pranzo e si è successivamente spostata in palestra per svolgere alcuni esercizi di attivazione muscolare, mentre l'allenamento sul campo centrale è iniziato sotto una pioggia incessante. I giocatori che hanno disputato la recente sfida contro l'Atalanta hanno svolto un lavoro aerobico e di recupero, per il resto del gruppo esercizi di possesso palla e partitella.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO

Il Milan svolgerà un allenamento al mattino, i giocatori si fermeranno a Milanello anche per pranzo.