MILANELLO REPORT - Pasqua a lavoro per i rossoneri: avvio in palestra, poi tattica

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Pasqua al lavoro per i rossoneri che si sono ritrovati a Milanello questa mattina per un nuovo allenamento verso il Derby, Inter-Milan, in programma martedì 19 aprile alle 21.00 a San Siro e valido come ritorno della Semifinale di Coppa Italia.

REPORT

Avvio in palestra dove il gruppo ha svolto l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo dove ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli seguiti da degli allunghi su metà campo. La sessione è proseguita con la parte dedicata alla tattica, precedente a una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni. Infine, spazio alla consueta partitella su campo ridotto. Il programma di domani prevede inizialmente la conferenza stampa di Mister Pioli alle 9.30 e poi sempre in mattinata la rifinitura.