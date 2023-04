MILANELLO REPORT - Possesso e tattica verso il Napoli

Fonte: acmilan.com

Pasquetta a Milanello per i rossoneri per proseguire la preparazione in vista del prossimo impegno di Champions League, che vedrà il Milan affrontare il Napoli - mercoledì 12 aprile a San Siro alle ore 21.00. Presenti presso il centro sportivo per seguire il lavoro della squadra anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Inizio in palestra per una fase iniziale dedicata all'attivazione muscolare. In seguito, squadra in campo per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso e con una parte tattica. Una partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

MARTEDÌ 11 APRILE

Il programma prevede allenamento al mattino e conferenza stampa di Mister Pioli insieme a Theo Hernández alle ore 14.30.