MILANELLO REPORT - Primo allenamento del 2022, domani prevista solo una sessione mattutina

Squadra a Milanello per il primo allenamento targato 2022 in vista del prossimo incontro di campionato contro la Roma, giovedì 6 gennaio alle ore 18.30. A Milanello per seguire l’allenamento presenti Paolo Maldini e Frederic Massara.

Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo rialzato per ultimare la fase di riscaldamento con alcuni torelli. Spazio poi a una serie di esercitazioni tecnico-atletiche, eseguite con l'ausilio degli ostacoli bassi e delle sagome, e alla fase tattica prevista per la sessione odierna. Prima di rientrare negli spogliatoi, lavoro tecnico focalizzato sulle finalizzazioni e consueta partitella su campo ridotto. Il programma di domani prevede un allenamento sempre al mattino.