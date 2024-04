milanello report - Primo allenamento in ottica Milan-Roma

vedi letture

Squadra a Milanello per pranzo per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli. Lavoro in ottica Roma, prossimo avversario del Milan in Europa League nella gara di andata dei Quarti di finale in programma alle ore 21.00 di giovedì 11 aprile a San Siro.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra per l'attivazione muscolare, prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso eseguite con l'ausilio delle porte piccole e delle sagome; lavoro aerobico e partitella su campo ridotto hanno chiuso la sessione odierna.

MARTEDÌ 9 APRILE

Il programma prevede un allenamento al mattino.