milanello report - Riprendono gli allenamenti senza i nazionali

Sole questa mattina a Milanello per la ripresa degli allenamenti dopo i tre giorni di riposo concessi dal Mister: la squadra si è ritrovata per pranzo prima di scendere negli spogliatoi. Gruppo ridotto stante le assenze dei rossoneri impegnati con le rispettive nazionali.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra dove il gruppo, integrato da alcuni ragazzi della Primavera, ha svolto l'attivazione muscolare per poi uscire sul campo dove ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazione tecniche focalizzate sul possesso e sulle finalizzazioni; la consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

VENERDÌ 22 MARZO

Il programma prevede un allenamento al mattino.