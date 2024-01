milanello report - Ripresa a Milanello, squadra in due gruppi

Ripresa degli allenamenti a Milanello per i rossoneri, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli al termine della partita con la Roma.

REPORT

Gruppo in palestra per iniziare con l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con l'ausilio degli ostacoli. L'allenamento è proseguito con la squadra divisa in due gruppi.

Il primo, composto dai titolari della partita con la Roma, ha svolto lavoro aerobico prima di rientrare negli spogliatoi, mentre gli altri componenti della rosa hanno lavorato su una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso e sulle finalizzazioni. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO

Il programma prevede un allenamento al mattino.