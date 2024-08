milanello report - Ripresa tra possesso e tecnica per la squadra

Rossoneri a Milanello nel pomeriggio per la ripresa degli allenamenti dopo la giornata di scarico concessa dal Mister.

REPORT

Squadra subito in campo per iniziare il lavoro con l'attivazione muscolare, seguita da un'attivazione tecnica con palla per terminare la parte dedicata al riscaldamento. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni sul possesso al termine delle quali gli undici partenti della partita di sabato sono rientrati negli spogliatoi; gli altri componenti della rosa hanno effettuato ulteriori esercitazioni tecniche prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso l'allenamento odierno.

MARTEDÌ 27 AGOSTO

Il programma prevede un solo allenamento al mattino.