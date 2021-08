MILANELLO REPORT - Rossoneri a Milanello nel pomeriggio, domani previsto solo un allenamento al mattino

Rossoneri a Milanello questo pomeriggio dopo il giorno di riposo concesso ieri. Ritrovo per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno.

IL REPORT

Squadra subito in campo dove ha svolto l'attivazione muscolare con una serie di esercitazioni tecniche effettuate utilizzando degli ostacoli bassi e delle sagome. Per i portieri, nel frattempo, lavoro specifico insieme ai preparatori. La sessione è proseguita con il gruppo riunito per e focalizzato sul possesso palla. Al termine, spazio alla consueta partitella su campo ridotto. Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino.