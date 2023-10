milanello report - Rossoneri al completo a Milanello

Rientrati tutti i nazionali, la squadra si è ritrovata al completo a Milanello per pranzo, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento.

REPORT

Lavoro di scarico defaticante in palestra per i rossoneri rientrati dagli impegni con le rispettive selezionali nazionali; in campo, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare, gli altri componenti della rosa. La fase di riscaldamento si è chiusa con alcuni esercizi atletici, a cui ha fatto seguito una serie di esercitazioni sul possesso. L'allenamento è proseguito con una partitella su campo ridotto a ranghi misti con la Primavera (due tempi da venti minuti).

VENERDÌ 20 OTTOBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino.