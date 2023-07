milanello report - Rossoneri al lavoro tra campo e palestra

Ritrovo a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per il primo allenamento di giornata.

REPORT

Inizio per tutti con la consueta attivazione muscolare svolta sul campo ribassato con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. A seguire, squadra divisa in due gruppi, alternati tra lavoro in palestra e sul campo, dove hanno svolto attività aerobica.

Squadra negli spogliatoi nel pomeriggio per il secondo allenamento odierno, iniziato in palestra con l'attivazione muscolare. Terminata la prima parte, il gruppo rossonero è sceso subito in campo per proseguire con alcuni torelli a tema, seguiti da una serie di esercitazioni tecniche e lavoro sul possesso. Alcune esercitazioni tattiche e una partitella su campo ridotto hanno chiuso la sessione.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO

Il programma prevede un solo allenamento al mattino.