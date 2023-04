MILANELLO REPORT - Rossoneri tra campo e palestra

MilanNews.it

Ritrovo a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento: inizia la preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare la Cremonese, mercoledì 3 maggio alle ore 21.00 a San Siro.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri a Roma; in campo gli altri componenti della rosa per una serie di esercitazioni sul possesso, prima di disputare una partita di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 20 minuti).

LUNEDÌ 1 MAGGIO

Il programma prevede un allenamento pomeridiano