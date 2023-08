milanello report - Si prepara la trasferta di Roma

Questa mattina squadra a Milanello per l'allenamento in preparazione della prossima giornata di campionato contro la Roma, in programma all'Olimpico venerdì alle ore 20.45.

REPORT

La sessione è iniziata in palestra, per poi uscire sul campo e iniziare il lavoro con una partitella con le mani, seguita una serie di esercitazioni sul possesso. Il programma di giornata è continuato con la parte tattica, che ha preceduto alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni; prima di rientrare negli spogliatoi serie di allunghi sul lato lungo del campo.

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO

Il programma prevede un allenamento al mattino.