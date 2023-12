milanello report - Squadra al lavoro, Milan-Monza si avvicina

Sole a Milanello dove la squadra si è ritrovata per pranzo per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso dal Mister. Prima sessione in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan affrontare il Monza - domenica 17 dicembre alle ore 12.30 - a San Siro.

REPORT

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare. Al termine, squadra divisa in due gruppi: il primo, composto dai titolari di Newcastle, ha svolto lavoro atletico sul campo ribassato, mentre il secondo ha terminato il riscaldamento sul campo rialzato con alcuni esercizi fisici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i pali, seguiti da una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

SABATO 16 DICEMBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino.