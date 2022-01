MILANELLO REPORT - Squadra al lavoro nel weekend di sosta

Squadra a Milanello per colazione questa mattina prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento conclusivo della settimana nel weekend di sosta del campionato. Presenti, per seguire il lavoro dei rossoneri, Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare. Poi il gruppo è uscito sul campo per svolgere alcuni esercizi attraverso l'ausilio degli ostacoli bassi; terminata la fase di riscaldamento, spazio ad alcuni torelli e a seguire a delle esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. La sessione è proseguita con una partitella su campo ridotto ed è finita con una serie di allunghi a ritmo variabile.

DOMENICA 30 GENNAIO

Il programma per domani prevede un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì pomeriggio.