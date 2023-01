MILANELLO REPORT - Tecnica e possesso verso Lecce

Fonte: acmilan.com

Squadra in campo per iniziare a preparare l'impegno di campionato a Lecce, in programma sabato 14 gennaio alle ore 18.00.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per i rossoneri che hanno giocato contro il Torino; in campo sul centrale, dopo l'attivazione muscolare all'interno della struttura, gli altri componenti della rosa che hanno terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazione tecniche, lavoro sul possesso e partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione.

VENERDÌ 13 GENNAIO

Il programma di domani prevede l'allenamento al mattino e alle ore 14.00 la conferenza stampa di Mister Pioli. La partenza per Lecce è prevista nel pomeriggio.