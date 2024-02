Milanello, rossoneri al lavoro per la sfida contro il Frosinone: il post social

vedi letture

Il Milan si prepara per l'importante sfida di sabato alle 18:00 sul campo del Frosinone di Mister Eusebio Di Francesco, con i rossoneri al momento reduci dall'amaro pareggio casalingo per 2-2 contro il Bologna. La posizione in classifica dei ragazzi di Pioli non preoccupa: il Milan è infatti 3^ in solitaria, nella terra di mezzo però, troppo lontano dalla prima e ampiamente distante dalle inseguitrici Atalanta e Roma.

Apparso sui canali del club rossonero, questo il post social del Milan: "Il duro lavoro non finisce".