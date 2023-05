Milanello, rossoneri in campo questa mattina per l'allenamento in vista della Samp

MilanNews.it

Il Milan ha ripreso a lavorare ieri mattina a Milanello nel day after dell'eliminazione dalla Champions League: i rossoneri hanno effettuato un lavoro di scarico mentre questa mattina si ritroveranno al centro sportivo di Milanello per cominciare a preparare le ultime tre gare di campionato, a cominciare dalla sfida casalinga contro la Sampdoria in programma sabato alle 20.45.