Milanesi in odore di Champions League: non succedeva dal 2010/11 che Inter e Milan dopo dieci giornate non si trovavano tra le prime quattro in classifica

Il Milan ha battuto il Genoa, riuscendo ad agguantare il quarto posto e l’ultima posizione utile per la qualificazione in Champions League. È la prima volta dal 2010/11 che la squadra rossonera si trova insieme all’Inter nelle prime quattro posizioni della classifica dopo la decima giornata. Quella, fu l’ultima stagione in cui i rossoneri e i nerazzurri si qualificarono insieme per la massima competizione europea.