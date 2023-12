Milanismo Calabria: questi gli assist, i gol e i numeri in rossonero

Una colonna portante del Milan, un grande milanista. La vita rossonera di Davide Calabria non smette di regalare momenti ed emozioni. E così, giorno dopo giorno, oggi per il nostro capitano è arrivato il 27º compleanno. Da festeggiare insieme, preparando la trasferta di Bergamo lì proprio dove aveva fatto il suo esordio ufficiale in Prima Squadra - nel maggio 2015 - dopo il percorso nelle giovanili. Questi i numeri di Calabria con la maglia del Milan.

Nel 2015-16 al suo primo anno in prima squadra totalizza 8 presenze e 1 assist (a Bacca nella partita casalinga vinta contro il Palermo). Nella stagione successiva totalizza 13 presenze ancora con un assist e con il primo trofeo ufficiale: la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Nel 2017-18, stabilmente titolare mette a segno 30 presenze con 1 gol (contro la Roma) e 3 assist. Anche nella stagione 2018-19 il terzino italiano totalizza 33 presenze, siglando sempre una rete e mettendo a segno un assist. Nel 2019-2020 sono 27 le presenze per Calabria, ancora un gol segnato e un assist. Nel post covid, la stagione 2020-2021 vede l'attuale capitano rossonero giocare 39 partite con il Milan, segnando 2 gol e servendo 2 assist per i compagni. Nell'anno dello scudetto sono 33 le presenze ufficiali condite da 2 gol e 3 assist, con ovviamente un campionato vinto. Nella passata stagione, la prima con la fascia da capitano, Calabria totalizza 33 presenze, 1 gol e 5 assist, mentre attulamente sono 17 le partite disputate sin qui e 3 assist messi a segno.

Un totale di 234 presenze con il Milan, 20 assist e 8 gol.