Milano e Roma, le differenze nel derby. Pancaro: "A Milano è limitato al giorno della partita"
Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio, Milan, Fiorentina e non solo, è stato ospite del podcast My Turnover su YouTube. Queste le sue parole:
Le differenze tra i derby di Roma e quelli di Milano:
“Sono completamente differenti. I derby di Roma ti tolgono il sonno e l’aria. Inizi a parlare 15 giorni prima. Se va male è un dramma per la settimana successiva, poi piano piano la smaltisci. Se va bene vai avanti. Mentre il derby di Milano è sentito ma è limitato al giorno della partita. Molto sentito, stadio pieno, pubblico straordinario. Però poi finisce tutto lì”.
