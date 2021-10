Milano, inaugurata Casa Azzurri: alle 18 apertura al pubblico

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Con la cena di gala riservata agli ospiti della FIGC è stata inaugurata ieri allo Spirit de Milan 'Casa Azzurri', la struttura che dal 1998 accompagna la Nazionale in occasione dei grandi tornei internazionali e che è sbarcata a Milano per la fase finale della UEFA Nations League. Tanti i personaggi presenti del mondo del calcio, dello spettacolo e della cultura, con il concerto di Francesco Gabbani a fare da colonna sonora ad una serata che è stata anche l'occasione per festeggiare il compleanno del presidente federale Gabriele Gravina. Il cantautore toscano ha portato sul palco i suoi pezzi più apprezzati, da Occidentali's Karma a Viceversa, mentre il trio comico degli Autogol si è prodotto in rapide incursioni tra i tavoli, scherzando con gli ospiti e imitando alcuni dei più grandi campioni del calcio italiano. Oggi alle 17 sarà la volta del Premio 'Giulio Campanati', dedicato all'ex arbitro internazionale che è stato presidente dell'Associazione Italiana Arbitri e a lungo dirigente arbitrale di FIFA, UEFA e FIGC. Il riconoscimento andrà all'arbitro olandese Bjorn Kuipers, che ha diretto la finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra. Alle 18 'Casa Azzurri' aprirà quindi le sue porte al pubblico (ingresso su prenotazione fino ad esaurimento posti), che alle 20.45 potrà seguire sul maxischermo la prima semifinale della UEFA Nations League tra Italia e Spagna, mentre alle 18.45 andrà in scena un succoso antipasto del match in programma al Meazza con la sfida a colpi di joypad tra la eNazionale Timvision PES e le Furie Rosse. Allo 'Spirit de Milan' tifosi e appassionati possono ammirare anche i trofei vinti dalla Nazionale, compresa la Coppa dell'Europeo alzata al cielo dagli Azzurri lo scorso 12 luglio a Wembley e la maglia Home Ultraweave PUMA, che l'Italia indosserà in occasione delle gare di Nations League. (ANSA).