Milano si illumina in vista dell'Euroderby: palazzi della Regione colorati di rossonero e nerazzurro

© foto di Christian Pravatà

“Lunedì 15 maggio sera, in vista del derby per le semifinali di Champions League Inter-Milan di martedì 16, a partire dalle ore 21 i Belvedere di Palazzo Lombardia e di Palazzo Pirelli saranno illuminati con i colori delle due squadre”. Lo comunica in una Nota Regione Lombardia.