Milinkovic-Savic verso l'Arabia, Lotito: "Mi ha telefonato pregandomi di farlo andare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Lotito ha parlato a Tag 24 di Sergej Milinkovic-Savic che sembra in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita all'Al-Hilal. Le sue parole, non senza qualche tonalità di delsuione: "Se uno vuole andare in Arabia lo stimolo sono solo i soldi. Ho cercato di tenerlo, ma quando uno mi chiede di andare via che posso fare? Eravamo disponibili a rinnovare il contratto ed incrementarlo. Mi ha telefonato pregandomi di farlo andare"