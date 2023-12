Milito: "Inter avanti, ma Juventus, Milan, Napoli continueranno a lottare fino alla fine"

L'ex attaccante di Genoa e Inter, amatissimo da entrambe le tifoserie, Diego Milito, ospite di DAZN, ha parlato di un calciatore che lo ha stupito durante la sua lunga militanza in Serie A: Mauro Zarate. L'ex fantasista argentino della Lazio avrebbe potuto raccogliere molto di più di quello che ha fatto in carriera secondo il Principe: "Zarate - ricorda l'argentino - l’ho avuto come compagno all’Inter. Lo conosco e abbiamo un grande rapporto. Parlavamo spesso e secondo me poteva fare ancora di più nella sua carriera per la qualità tecnica che ha che è impressionante".

Sulla lotta Scudetto ha detto: "Mancano tante giornate alla fine: l'Inter ha ottenuto una vittoria pesantissima, ma sicuramente Juventus, Milan, Napoli continueranno a lottare fino alla fine. Poi arriverà la Champions e gli ottavi di finale portano via energie".