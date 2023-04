Ministro Abodi: "Liberiamo gli stadi dalla delinquenza"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dal caso D'Onofrio alla Curva dell'Inter svuotata per la morte di un ultrà, passando per cori razzisti, antisemiti e casi plusvalenze: quanto accaduto in questi mesi "impone un maggiore impegno delle istituzioni sportive e non solo". A dirlo, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport, è il ministro dello Sport Andrea Abodi: "Dobbiamo liberare gli stadi e il calcio dalla delinquenza e dalla criminalità. Lo stadio deve essere delle famiglie, dei bambini, dei tifosi che rispettano le leggi. Il razzismo e l’antisemitismo vanno contrastati nell’immediatezza, quello che è accaduto l’altra sera a Torino e che accade in tanti stadi è insopportabile. Bisogna anche riprendere a investire sull’educazione in una prospettiva di medio-lungo periodo".