Ministro Abodi: "Tutte le infrastrutture sono arretrate, non solo gli stadi"

(ANSA) - GENOVA, 17 NOV - "Stadi nuovi? Il problema è l'arretratezza di tutte le infrastrutture anche se si notano di più quelle sportive perché sono più visibili. Ma è un tema che riguarda le infrastrutture pubbliche in generale a partire dalle scuole. Se pensiamo che l'80% delle infrastrutture sportive italiane non è efficientato dal punto di vista energetico, vuol dire che abbiamo ampi margini di miglioramento". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, rispondendo ai giornalisti durante il festival OrientaMenti in corso a Genova. "Sono processi lunghi, molto lunghi perché parliamo di 25.000 scuole in generale, è più facile immaginare i 20 stadi di calcio della Serie A, però l'importante è iniziare il percorso - ha detto ancora -.

Noi abbiamo la volontà di iniziare il percorso scuola dopo scuola palestra dopo palestra, stadio dopo stadio, in maniera inesorabile. Se pensiamo alla scuola pensiamo a un luogo dove da un lato si diventa in qualche maniera cittadini, si acquisiscono le competenze e le conoscenze, si matura un'esperienza e si costruisce in parte il futuro e parte delle scuole ha delle lacune. Non sono infrastrutture educate ed educanti, quindi lo sport si prende la responsabilità di essere di stimolo anche a tutto il resto del sistema in un processo di ammodernamento", ha concluso il ministro. (ANSA).