Ministro Tajani: "Nominato Spalletti ambasciatore dello sport italiano nel mondo"

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, che s'è intrattenuto con la Nazionale nel primo giorno di raduno, ha preso la parola prima del ct Luciano Spalletti direttamente nell'aula stampa di Coverciano: "E' dovere di ciascuno di noi sostenere la Nazionale, l'Italia deve avere alle sue spalle tutta la Nazionale perché ci rappresenta. Non è solo tifo, non è solo calcio. La Politica estera dell'Italia non la fanno solo Ministro e Diplomatici, ma tutti coloro che rappresentano l'Italia nel mondo: imprenditori, uomini di cultura, intellettuali, ma anche donne e uomini dello sport che è espressione di valori. La conoscenza e la tutela del proprio corpo è un esercizio culturale, una sana alimentazione è un esercizio culturale. Lo sport è anche strumento di pace, le Olimpiadi servivano per interrompere le guerre. Lo sport è soprattutto valori, non solo tifo o business. Senza valori non si va da nessuna parte. L'immagine positiva dello sport deve essere utile all'immagine positiva del nostro paese, tanti allenatori italiani possono essere perfetti ambasciatori dell'Italia per attrarre turisti e far apprezzare il nostro paese. Ci sono personalità del mondo dello sport che possono rappresentarci simbolicamente: qualche settimana fa ho nominato la tennista Cocciaretto ambasciatore dell'Italia nel mondo. Una ragazza che non pratica solo sport ma pensa anche alla sua formazione. Oggi sono venuto qui per nominare ambasciatore dello sport italiano mister Spalletti: non solo perché è il ct della nostra Nazionale, è lui l'immagine dell'Italia in giro per il mondo, ma perché è anche una persona di valori e quando devi chiamare una persona a rappresentare il tuo paese non basta l'essere famosi, devono esserci anche dei contenuti. Lui è una immagine positiva dell'Italia perché la sostanza, i contenuti, quelli restano. Un allenatore deve formare, deve essere d'esempio, e se tu devi rappresentare l'Italia all'esterno devi avere questa forza, devi avere valori ed essere convinto che l'Italia abbia qualcosa da dire anche nel mondo dello sport. La vittoria nello sport ti dà credibilità. Per tutti questi motivi credo Spalletti sia la persona giusta per rappresentare l'Italia nel mondo dando una immagine positiva. Io ho dedicato 30 anni della mia vita a girare per il mondo e mi sono reso conto che c'è più stima e considerazione dell'Italia all'estero piuttosto che in Italia. Spalletti da oggi è ambasciatore dello sport dell'Italia nel mondo, è una persona perbene e ritengo sia in grado di ricoprire questo ruolo".

Prende la parola Spalletti: "La ringrazio per questo incarico, ma devo migliorare ed essere migliore di ciò che sono. Prendo volentieri un incarico di questo livello, lo condividerò anche coi miei giocatori. Devo diventare migliore ogni giorno di più e ringrazio il Ministro".

In chiusura Tajani: "La cosa più bella che ha detto Spalletti è quella di dover imparare, una responsabilità non deve essere utilizzata per vana gloria ma per imparare ulteriormente".