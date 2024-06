Minotti: "Fonseca sarà una sorpresa: il lavoro svolto a Roma è troppo sottovalutato"

In occasione della prima puntata della nuova edizione di Calciomercato - L'Originale, tra gli ospiti si è dibattuto di allenatori, tra ufficialità e nomi ormai definiti ma non ancora certi. Ecco il parere di Paolo Condò sulla situazione attuale dei tecnici, con riguardo per Paulo Fonseca: "C'è la tendenza quest'estate a cercare tecnici quasi debuttanti: pensiamo a Kompany al Bayern. In questo scenario Fonseca, che non è certo un debuttante, però è una scelta che la dirigenza impone un po' all'ambiente Milan. Quelli che io chiamo demiurghi sono finiti dove? Mourinho è in Turchia, Allegri è andato via dalla Juve, sta succedendo qualcosa, c'è un punto di svolta".

A contorno ecco anche cosa pensa Lorenzo Minotti del probabile nuovo allenatore rossonero: "Fonseca a me è sempre piaciuto. Il lavoro fatto a Roma è stato un po' sottovalutato, ha lavorato un anno senza direttore sportivo e ha ottenuto gli stessi punti di Mourinho. Secondo me sarà una sorpresa".