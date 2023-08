Minotti: "Il Milan ha cambiato tanto: ecco i miei dubbi"

Lorenzo Minotti ha parlato in diretta a Calciomercato - L'Originale. Ecco le sue parole sul Milan: "Pioli deve trovare gli equilibri giusti. Ho due dubbi: il primo è Krunic, non lo vedo come play basso in un centrocampo a 3. E poi Pulisic, ha reso meglio a sinistra piuttosto che a destra. Bisogna trovare la quadra".