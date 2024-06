Minotti: "Lukaku attaccante importante, ma quando ci sono pressioni e partite decisive fa fatica. Non può andare al Milan"

Lorenzo Minotti, opinionista, si è così espresso a SkySport sulle voci che vorrebbero Lukaku al Milan: “Lukaku non può andare al Milan. E’ un attaccante importante ma quando ci sono pressioni e partite decisive fa fatica. Con i precedenti, con le parole che ha speso in passato, credo che Lukaku sia l’ultima opzione per il Milan“.

LE PAROLE DI CONTE SU LUKAKU

Inutile nascondersi. Romelu Lukaku è un nome buono per l'attacco del Napoli del dopo Victor Osimhen. Una volta che il nigeriano sarà ceduto, con lo stesso Conte che ha ammesso di non poter porre veti in questo senso, Big Rom potrebbe diventare un obiettivo concreto degli azzurri. Nella conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte a Palazzo Reale, l'allenatore ha anche risposto ad una domanda sul centravanti belga:

Lukaku ha detto che è il tecnico migliore che ha avuto e che vorrebbe essere allenato ancora da lei...

"Stiamo parlando di un ragazzo e di un calciatore forte. Uno come Osimhen, un calciatore eccellente. Non c'è nessun commento da fare, solo da ammirarli quando giocano e di sperare di averli sempre dalla propria parte e mai contro in partita".