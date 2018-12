Mirabelli a TL: "Cutrone patrimonio del Milan grazie a noi. Montella? In quel momento ero convinto del rinnovo"

Massimiliano Mirabelli, a TeleLombardia negli studi di QSVS, è tornato a parlare così del suo operato nella dirigenza rossonera: “Io sono andato via il 24 luglio, Kessie era molto richiesto. Tutti i giocatori del Milan che sono arrivati, se ora venissero venduti garantirebbero una plusvalenza. Kalinic? Non mi avrebbe portato una minusvalenza quando lo trattato con l’Atletico Madird. La ciliegina del nostro mercato sarebbe stato l’attaccante, lo sapevano anche le pietre che volevamo Aubameyang. Prendendo Andrè Silva sapevamo che stavamo acquistando un centravanti importante ma da aspettare, nei prossimi anni sarà tra i migliori al mondo. Per assurdo, se il Siviglia dovesse riscattare Andrè Silva, il Milan farebbe una plusvalenza di 15 milioni. Per una squadra che va in campo, una fuori deve essere supportata dai numeri. Noi abbiamo dato una patrimonialità importante al Milan, sia grazie agli acquisti ma anche grazie ai rinnovi. Avevamo già raggiunto un accordo con Aubameyang e con il Dortmund, poi si è messo di mezzo il padre che lo voleva portare in Cina e ha fatto saltare tutto. Cutrone lo abbiamo trovato in scadenza e noi lo abbiamo rinnovato, lui non è mai stato sul mercato. Quando si parlava di rinnovo con lui, ci ha chiesto la certezza di non andare in Serie B, voleva giocare e per questo si lamentava quando non giocava con Montella. Oggi Cutrone è patrimonio del Milan grazie al nostro lavoro per rinnovarlo. Rinnovi bloccati dalla precedente società? Non è vero, Bonaventura è stato rinnovato prima del nostro arrivo”

Su Montella: “Il valore assoluto del Milan viene dal suo valore. Agenzie importanti hanno valutato e hanno confermato che la rosa attuale ha portato l’asset del Milan ad avere un valore importante. Poi è vero che c’è anche il campo. Ma nel primo anno e Gattuso, nei suoi mesi da allenatore, era arrivato terzo. Montella? Sono delle responsabilità. Nella nostra gestione sicuramente abbiamo fatto cose positive e meno positive. In quel momento ero convinto di rinnovare Montella”.