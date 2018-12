Mirabelli a TL: "Rinnovo Donnarumma? E' stato un capolavoro. Sfido chiunque a non pagare commissioni in queste situazioni"

Massimiliano Mirabelli, dagli studi di TeleLombardia, ha parlato così di Donnarumma: “Quando ero al Milan avevo delle richieste per lui, a 11 mesi dalla scadenza quindi a Gennaio poi avrebbe potuto cercarsi squadra e il Milan non avrebbe guadagnato. Lui rappresenta un asset importante nella patrimonialità del Milan. Fino a quando ero al Milan avevo delle richieste per lui. Non abbiamo creato nessun’aspettativa o ambiente con i tifosi. Stiamo parlando di uno dei portieri più forti al mondo, del futuro della Nazionale italiana, si deve pensare al danno che si era fatto non rinnovando Donnarumma. L’operazione Donnarumma è un capolavoro, sfido chiunque a trovare un rinnovo dove non è stato pagato nessuna commissione. Se non si vuole tenere Donnarumma lo si cede e il Milan guadagna dal punto di vista patrimoniale. Quando si compie un’azione. . Il PSG era pronto a Gennaio con 12 mln di ingaggio. Avere rinnovato Donnarumma o non averlo rinnovato sarebbe stato un danno patrimoniale serio. Noi ritenevamo che sarebbe stato meglio non vendere i migliori ma tenerli. Biglia e Donnarumma non c’entrano niente tra di loro. Noi siamo andati dalla Lazio perché con alcune società ci sono accordi di non guardare le scadenze dei calciatori. Il discorso Donnarumma è differente. Avrebbe potuto rappresentare una asset patrimoniale o meno, si è lavorato perché questo asset fosse a favore del Milan con un contratto. C'erano richieste per Donnarumma. Noi abbiamo ritenuto che non fosse opportuno cederlo ma si entra nel discorso della soggettività. Il Milan deve avere l'obiettivo di avere sempre giocatori importanti a livello patrimoniale ma i migliori devono essere tenuti. E' normale che è difficile vendere Donnarumma a un anno dalla scadenza del contratto. Ci sono aspetti e cose che non si possono dire. Dovrei circondarmi di avvocati e consultarmi. Clausola? Non c’era più. Quando gli agenti non volevano farlo firmare ma il ragazzo e il padre si, i procuratori sono andati via e Donnarumma ha firmato"